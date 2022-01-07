4 gündür haber alınamıyor

Antalya'da annesiyle birlikte yaşayan ve özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Ağrılı Rohat Balkı'dan (30), geçen pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Balkı'ya ait telefonun deniz kenarında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. Antalya'da başlatılan soruşturma kapsamında 4 gündür Balkı'ya ait bir iz bulunamadı. Sosyal medya hesapları incelemeye alınan genci arama çalışmaları sürüyor.