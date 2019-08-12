Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan orman işçisi Mevlüt Bağ (55),ormanlık alanda ağaç altında ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi ve Degirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, dün saat 18.00 sıralarında ağaç kesimi yapılmış bir alandan kötü koku yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği yöne giden çobanlar, kesilen ağacın altında kalmış bir erkek cansız bedeni buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede çürümeye başlamış olan cansız bedenin 4 gündür kendisinden haber alınamayan orman işçisi Mevlüt Bağ'a ait olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Bağ'ın cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede orman işçisi Bağ'ın kesim yaptığı esnada ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.