4 gün sonra söndürüldü, 40 hektar kül oldu

Bitlis'te rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve 4 gün süren örtü yangınında 40 hektar alan küle döndü.
Bitlis-Diyarbakır yolunun Buzlupınar mevkisinde başlayan ve 4 gün boyunca devam eden örtü yangınında, Orman İşletme Müdürlüğü, belediye, jandarma, AFAD, Siirt ve Van Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılay gönüllülerinden oluşan 90 kişilik ekip görev aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bölgede 40 hektarlık alandaki otlar tamamen yandı. Yangın söndürme helikopteri, arazöz, müdahale aracı, itfaiye aracı ve orman işçileri ile yapılan mücadele sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgede çalışan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yangın ilişkin şunları söyledi: "İlimiz merkez ilçesi, Bitlis-Siirt yolundaki Buzlupınar tünelini geçince yolun doğu tarafındaki bölgede pazartesi günü öğle saatlerinde henüz sebebini belirleyemediğimiz bir kaynaktan orman yangını ihbarı aldık. Hemen ekiplerimizi bu bölgeye sevk ettik.
MEŞELER ÇOK ZARAR GÖRMEDİ
Ekiplerimiz baktıklarında örtü yangını şeklinde başladığını ve ilerlediğini gördü. Yer yer azalıp dönem dönem alevlenen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemleri de tamamlandı. Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Bölge zaten orman zenginliği açısından çok zengin bir bölge değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Yangın daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti.
EMNİYET VE JANDARMA TOMA'LARI İLE MÜDÜHALE ETTİ
Çok şükür ki bu gerçekleşen yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı, evi gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik. Yangın süresince emniyet ve jandarma güçlerimiz TOMA'ları ile müdahale ettiler. Belediyelerimizin tamamından araç desteği gördük. En sonunda Orman Genel Müdürlüğümüz bize helikopter desteğinde de bulunarak yangının söndürülmesi konusunda ciddi destek sağladılar.
YANGIN ÇIKARMAYA ADAY DAVRANIŞLARDAN UZAK DURSUNLAR
Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Ne olur bu kurak geçen yaz mevsiminde yangın çıkarmaya aday davranışlardan uzak dursunlar. Bizim çok ciddiye almadığımız sigara yanığı, küçük bir kül parçası, bir cam parçası bile bölgede ciddi zararlara yol açabiliyor. Ne olur dikkatli olsunlar. Bir kez daha ilimize geçmiş olsun diyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!