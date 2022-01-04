4 gün sonra metruk binada ölü bulundu

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 4 gündür kayıp olan şahıs, metruk binanın bahçesinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Özkan(58), annesi ile birlikte yaşadığı evden 4 gün önce hurda toplamak için çıktı ve bir daha haber alınamadı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ BULDU

Özkan'ın annesi, oğlunun eve dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde Emirgan'da görevli temizlik işçileri bir metruk binanın bahçesinde cansız bedenle karşılaştı.

AKIMA KAPILDI İDDİASI

Olay yerine polis ekiplerin sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin Mustafa Özkan'a ait olduğu belirlendi. Hurdacılıkla geçinen Özkan'ın metruk binanın bahçesinde bulunan kabloları almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonrasında Özkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.