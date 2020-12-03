4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Korona virüsü ile mücadele kapsamında bilindiği üzere yeni sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya koyuldu. Cumartesi ve Pazar günleri bundan böyle tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni kararlar doğrultusunda hafta sonu ise saat 21.00'den saat sabah 05.00'e kadar kısıtlama uygulanıyor. Peki, 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Konuyla ilgili Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklama geldi. İşte, merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.