Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 4 gün komada kalan Madonna, yaşadığı o süreci anlattıdurduramaz"

        Madonna, komada kaldığı dört günü anlattı

        Geçtiğimiz yaz aylarında dünya turnesinden önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirip hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı; "Hiçbir şey beni durduramaz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz 2023'te ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, hasatlığı nedeniyle ara verdiği dünya turnesinde konserler vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, konserlerin birinde yaşadığı yoğun bakım dönemini sahneden anlattı.

        • 2

          "HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ"

          65 yaşındaki Madonna; "Her akşam sahneye çıkmak beni fiziksel anlamda çok zorlamıyor" derken sözlerine şöyle devam etti: Duygusal anlamda daha çok zorlanıyorum. Çünkü size hayatımın hikâyesini anlatıyorum. Kalbimi size açıyorum. Çok kez düştüm ve çok incindim ama hiçbir şey beni durduramaz."

        • 3

          4 gün boyunca komada kalan Madonna, uyandıktan sonra ilk sözünün "Hayır" olduğunu belirterek şunları söyledi; "Tanrı'nın bana 'Gelmek ister misin? Yanımda olmak ister misin?' dediğine emindim" dedi.

        • 4

          "KONTROLÜN ARTIK BENDE OLMADIĞINI BİLMEK ÇOK GARİPTİ"

          Yoğun bakım süreci bittikten sonra enerjisinin çok düşük olduğunu ve her gün doktoru aradığını belirten Madonna; "Ne zaman kendim gibi hissedeceğim? Tekrar turneye çıkabilecek miyim? Doktorum 'Güneşe çık' dedi. Evden bahçeye çıkıp güneşin altında oturmak çok zordu. Çok saçma geliyor biliyorum ama çok zordu. Kontrolün artık bende olmadığını bilmek çok garipti. Bundan bir ders çıkardım... Her şeyi akışına bırakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        • 5

          SANDALYEDEN DÜŞMÜŞTÜ

          Madonna, ayrıca turnesinin Seattle ayağındaki konseri sırasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Şarkı söylerken sandalyeden düşen Madonna, istifini bozmadan; "Şov devam etmeli" diyerek konsere devam etmişti.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Mega

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Habertürk Anasayfa