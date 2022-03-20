4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

İpsala'da 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A’yı yakaladı.

FETÖ şüphelileri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.