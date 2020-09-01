Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile 3 Eylül'de oynanacak karşılaşma öncesinde stadyumda incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye Futbol Federasyonunun Sivas'a bir armağan vermek istediğini ancak fikstürün buna müsait olmadığını aktardığını söyledi.
Bu yıl bunun gerçekleşecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayhan, "Sivas, geçmişten bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sportif anlamdaki başarılarıyla tesisleşmedeki durumuyla bu tür müsabakaları almayı hak etti. Spor şehri Sivas olma noktasında emin adımlarla yürümekteyiz. Bu bir birikimdir." dedi.
"ŞEHİR OLARAK MAÇA HAZIRIZ"
Sivas'ta birçok spor tesisi bulunduğunu ve farklı dallarda mücadele eden takımların olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:
"Macaristan-Türkiye A Milli Uluslar Ligi maçına şehir olarak hazır durumdayız. Gerek havaalanı, gerek yol güzergahı, gerek konaklama gerekse müsabakanın oynanacağı saha olarak her türlü tedbiri aldık, eksiklerimizi giderdik. Şehir olarak, mental olarak ve diğer anlamlarda da maça hazırız. İnşallah milli takımımıza Sivas'ımız uğurlu gelecek. 100 yıl önce nasıl burada bağımsızlık meşalesi yaktık ve bütün dünyaya örnek olduysak uluslaşma mücadelesinde Sivas’ta Cumhuriyet’in temelleri atıldıysa aynı şekilde milli takımımıza burası uğurlu gelecek. Geçen yıldan başlatmış oldukları bu güzel ivmenin devam edeceğine inanıyorum."
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun UEFA yetkilileri tarafından incelendiğini hatırlatan Ayhan, "Stadyumumuz kategori dört diye tabir edilen bütün uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Bazı eksikliklerimiz vardı, onları tamamladık. Stadyumumuzun milli bir ruhla milli bir heyecanla bayraklarımızla donatılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Hem şehir olarak hem de stat olarak milli maça hazırız." ifadelerini kullandı.
İncelemeler sırasında stadyum müdürü Fatih Şimşek de hazır bulundu.
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