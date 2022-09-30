Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki okçuluk yarışları, "Bireysel" ve "Takım" kategorilerinde yapıldı.

Yarışlara katılan sporcuların atışları izleyenlerden ilgi gördü.

"Büyük Erkekler" bireysel kategorisinde Türkiye'den Oğuz Okçu birinci oldu. Kadınlarda ise Moğolistan'dan Bayarmaa Seree birinciliği elde etti.

Takımlar kategorisinde ise Büyük Erkeklerde Kırgızistan, kadınlarda ise Malezya birinci oldu.