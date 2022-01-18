"4. doz Pfizer ve Moderna Omicron'a karşı daha az etkili"

"4. doz Pfizer ve Moderna Omicron'a karşı daha az etkili"

HABERTURK.COM

İsrail'in en büyük hastanesi Sheba Tıp Merkezi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre İsrail'de yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçları, Omicron varyantına karşı 4. doz Covid-19 aşısının etkinliğinin düşük olduğunu ortaya koydu.

Xinhua'da yer alan habere göre, Aralık ayının sonlarında yürütülen araştırmada Sheba Tıp Merkezi'nin 270 personeli Pfizer ya da Moderna aşılarının 4. dozunu oldu. Ardından bu personelin bağışıklık ve seroloji verileri, 4. dozu olmayan 5 bin 700'den fazla hastane çalışanının verileriyle karşılaştırıldı.

"OMİCRON VARYANTINA KARŞI DAHA AZ ETKİLİ"

Sheba Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Birimi Başkanı Gili Regev-Yochay, "Önceki varyantlara karşı son derece etkili olan aşının, Omicron varyantına karşı daha az etkili olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

Regev-Yochay, "Sonuçlar, antikor düzeylerinde önemli düzeyde artışa işaret ediyor ancak bu koruma düzeyi, aşıya karşı nispeten dirençli olan Omicron'a karşı sadece kısmen etkili" diye ekledi.

Bugüne kadar İsrail'de çoğu 60 yaş ve üzeri olan 537 binden fazla kişi 4. takviye dozu oldu.