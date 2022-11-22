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Konya'da 4 çocuklu çift tabancayla vurulmuş halde bulundu

Konya'da, sanayi bölgesi yakınında bir aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde de kadın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede tabancayla vuruldukları belirlenen cansız bedenlerin, 4 çocuk sahibi Fadime ve Mehmet Dağlı çiftine ait olduğu tespit edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 22.11.2022 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da 4 çocuklu çift, ölü bulundu -Güncel haberler
4 çocuklu çift, ölü bulundu
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DHA

Konya'da, 4 çocuklu Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta meydana geldi. Sanayi bölgesine yakın alanda, aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

TABANCA ARAÇTA BULUNDU

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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