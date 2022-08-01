4 çocuk babası silahlı saldırıda öldü

İHA

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan Özcan Topal (30) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Topal, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralanan Topal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.