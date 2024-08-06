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        Haberler Gündem Güncel 4 çeşit yemeğin 40 lira! Yenileri eklenecek | Son dakika haberleri

        4 çeşit yemeğin 40 liradan satıldığı restoranlara yenilere eklenecek

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te 4 çeşit yöresel yemeğin 40 liradan satıldığı restoran sayısı artırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:20
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        4 çeşit yemeğin 40 lira! Yenileri eklenecek
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        Gaziantep'te 4 çeşit yöresel yemeğin 40 liradan satıldığı restoran sayısının artırılması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi Sofraya" projesi kapsamında hizmete alınan restoranlarda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor.

        Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde esnaf ve vatandaşın öğle yemeği ihtiyacını karşılayan "Haydi Sofraya" noktasını ziyaret eden Büyükşehir Başkan Fatma Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, restorandaki vatandaşlarla sohbet etti.

        Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kitap kafede hizmet veren dört noktaya, Nizip, Küsget ve Gaziantep Üniversitesinin de dahil edilmesi planlanıyor.

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        #yerel haberler
        #gaziantep
        #haydi sofraya
        #yemek
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