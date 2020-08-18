4. Bodrum Caz Festivali programı açıklandı…

4. Bodrum Caz Festivali 1 -9 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi. Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak.

Festival boyunca T.C.Kültür Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıklarım yayımladıkları genelgelere uygun olarak gerekli tüm önlemler alınacak. Hem sahnede hem de seyirci alanlarında, gerekli mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak konserler gerçekleştirilecek.

1 Eylül 2020 Salı 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası Şef: Münir Akalın |

Solist: Şenay Lambaoğlu

4. Bodrum Caz Festivali Açılış Konseri’nde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası, solist olarak ülkemizin güçlü seslerinden Şenay Lambaoğlu’na eşlik edecek. Konser 1 Eylül 2020 tarihinde Bodrum Kalesi’nde gerçekleşiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası, Muğla’nın 13 ilçesinde konserler vererek birçok müzik türünü dinleyiciler ile buluşturuyor. 4 yıldır Bodrum Caz Festivali’nde bir çok sanatçı ile ortak projeler yürüten orkestranın şefliğini Münir Akalın yürütüyor. Konserde orkestra ve Şenay Lambaoğlu’na cazın önemli isimleri eşlik ediyor. Düzenlemeler ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, saksofonda Batuhan Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan ile eşsiz bir konserle festival açılışı konserini gerçekleştirecekler.

2 -8 Eylül 2020 - Caz Atölyeleri

Festivalde henüz açılma aşamasında olan Erkan Oğur Müzik Okulu’nda çeşitli Caz Atölyeleri düzenlenecek. Bilgi almak ve kayıt olmak için info@cazdernegi.org adresine mail atılabilir.

3 Eylül 2020 Perşembe Dibeklihan’da Sergi Açılışı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü | Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Sergisi. Festivalde her yıl olduğu gibi Caz Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü ile festival kapsamında ortak bir çalışmaya imza attı. 4. Bodrum Caz Festivali için hazırlanan çalışmalara katılan eserleri 3-8 Eylül arasında Dibeklihan’da gezilebilecek.

3 Eylül 2020 Perşembe 21:00

Bora Çeliker & Barış Ertürk Duo | Tahterevalli

2003 yılından beri birlikte çalan Bora Çeliker ve Barış Ertürk ikilisinin zaman içerisinde genişleyen yüzlerce parçalık caz repertuvarlarını, kimi zaman rock, pop ve klasik seçkilerle harmanladıkları konserleri, maceralı yolculuklara benziyor. Esas odağı müzik ve estetiğe hizmet olan bu ikili tahterevalliye binen iki çocuk gibi, ağırlık ve dengeyi korumak, ortak keyfi üst düzeyde tutmak için 3 Eylül 2020 tarihinde Dibeklihan’da sahne alıyorlar.

Bir Bilet 2 Konser:

4 Eylül 2020 Cuma 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Hülya Sezgün & Murat Arkan

Cazın en güzel şarkılarını birlikte seslendirecek Ankaralı müzisyen Murat Arkan ve mimar/müzisyen Hülya Sezgün 4 Eylül 2020 tarihinde sahne alacak. Dibeklihan’ın eşsiz atmosferi ile uyumlu caz esintileri il keyifli bir akşamüstü dinletisi bizleri bekliyor.

4 Eylül 2020 Cuma 21.00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü

Barbaros & Tuluğ Tırpan | A Touch of Jazz

Barbaros & Tuluğ Tırpan ikilisi Bodrum Caz Festivali için hazırladıkları özel program ‘A Touch of Jazz’ projesi ile 4 Eylül Cuma günü sahne alacaklar. Barbaros, günümüz cazının en önemli piyanistlerinden Sabri Tuluğ Tırpan eşliğinde caz klasiklerinden popa uzana yelpazede şarkılar seslendirecek.

5 Eylül 2020, Cumartesi 21.00 Bodrum Kalesi

Anjelika Akbar & Hakan Aysev | Mutlu Aşk Şarkıları

Bodrum Caz Festivali bu sene Duo projeler kapsamında dünyaca ünlü iki ismi ağırlıyor; besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile tenor Hakan Aysev'in uzun yıllar süren iş birliği, sahne performans ve albüm çalışmaları ile devam ediyor. Sanatçılar "Mutlu Aşk Şarkıları" projesinde hazırladıkları repertuvarla 5 Eylül 2020 tarihinde Bodrum Caz Festivalinde yer alacak. Dinleyiciler Anjelika Akbar'ın düzenlemeleri ve besteleri ile Hakan Aysev'i, dünya müziklerinin en iyi örnekleriyle dinleme fırsatı bulacaklar.