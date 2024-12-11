4 bin yıllık Harput sisten kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.
Giriş: 11.12.2024 - 22:27 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:27
Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.
Yoğun sis, Elazığ’ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi’nde eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Tarihi mekanlarıyla ünlü Harput, sisin etkisiyle adeta kayboldu.
Yoğun sis, tarihi mekanların görünürlüğünü de büyük ölçüde azalttı.
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