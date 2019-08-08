08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li bilim insanı ve ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Mısır kazılarında ortaya çıkan seramiklerin içinde bulunan ekşi mayaları kullanarak bir somun ekmek hazırladı. Blackley'in ekmeği pişirme aşamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Blackley, Harvard'daki Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden maya örnekleri almak için bilim insanı Dr. Serena Love ve mikrobiyolog Richard Bowman ile birlikte çalıştı.
Bilim insanı, Twitter hesabında mayanın bir zamanlar bira ve ekmek yapımında kullanılan seramik kaplardan topladıklarını açıkladı.
Seamus Blackley ve diğer bilim insanları bir yıl boyunca seramik kaplardan örnek toplayarak içindeki mikroorganizmaları inceledi. Ardından ekmek yapımına yetecek kadar maya toplandı.
Ekip sterilize edilen mayayı, organik tahıllarla birleştirdi ve üzerine biraz su ile saf zeytinyağı ilave etti. Sonuç olarak 21. yüzyılda, binlerce yıl öncesinin tarifiyle bir somun ekmek ortaya çıktı.
Blackley, "Fikir, 4 bin 500 yıl öncesinde kullanılan tarif ve o dönemde kullanılan ekşi maya ile ekmek yapmaktı. Ekmeğin aroması, tattığım hiçbir şeye benzemiyor" dedi.
Deneyinin her adımını fotoğraflayan Seamus Blackley, ekmeğin aroması için "inanılmaz ve yeni" dedi.
"Alıştığımız hamurdan çok daha tatlı ve daha zengin" cümleleriyle heyecanını dile getiren bilim insanı "Deney inanılmaz derecede heyecan verici. İşe yaradığı için çok şaşkınım" cümlelerini kullandı.
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