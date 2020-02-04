04 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerMüzik4. BAU Müzik OnAır Ödülleri sahiplerini buldu - Magazin haberleri

4. BAU Müzik OnAir Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik OnAir tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Müziğin Yıldızları Ödül Töreni' önceki akşam gerçekleşti

04.02.2020 - 17:30 | Güncelleme:
Müzik OnAir, Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu, Müziğin Yıldızları Ödül Töreni

Geçtiğimiz akşam MüzikOnair tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Müziğin Yıldızları Ödül Töreni', geçtiğimiz akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Törende, 15 kategoride müzik, 5 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 4 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 26 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.

MüzikOnair kurucusu Özcan Beylan'ın öncülüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni, radyo programcısı Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Ödül töreni medya sponsoru olan Milyon TV tarafından canlı olarak yayınlandı.

Törene katılan ünlü isimler arasında; Atiye, Behzat Gerçeker, Funda Arar, Hande Ünsal, İrem Derici, Ivana Sert, Mahmut Tuncer, Mustafa Ceceli, Norm Ender, Pelin Batu, Sura İskenderli, Tuğba Özerk, Zeynep Bastık, Ziynet Sali ve daha birçok isim vardı.

Yurt dışında olduğu için törene katılamayan Kenan Doğulu, canlı video bağlantısı ile En İyi Sahne Performansı özel ödülünü kabul etti. Doğulu'nun ödülünü İzzet Öz aldı.

ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ:

En İyi Ulusal Radyo Best FM

En İyi Yerel Radyo Karadeniz FM

En İyi Üniversite Radyosu Üsküdar Üniversitesi

En İyi Radyo Programcısı Adem Metan

En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Bilal Sonses

En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı Zeynep Bastık

En İyi Rap Müzik Sanatçısı Norm Ender

En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı Sura İskenderli

En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı Elanur

En İyi Cover Şarkı Ziynet Sali

En İyi Düet Şarkı Mustafa Ceceli & Irmak Arıcı

En İyi Albüm İrem Derici

En İyi Klip Hande Ünsal

En İyi Prodüktör – Aranjör Erhan Bayrak

En İyi Şarkı Reynmen

En İyi Film Müziği Eypio

En İyi Influencer Enes Batur

En İyi Tiktoker Nursema

En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan

En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca

En İyi Fantezi - Arabesk Müziği Sanatçısı Fatih Bulut

En İyi Türkçe Müzik Radyosu Numberone Türk FM

BAU Onur Özel Ödülü Sabahat Akkiraz

BAU Neslican Tay Ödülü Haluk Levent

MüzikOnair Özel Ödülü Kenan Doğulu

MüzikOnair Jüri Özel Ödülü Funda Arar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu halde bulundu... Köylüler seferber oldu
Bu halde bulundu... Köylüler seferber oldu
Masal diyarı gibi ama... Sütlü kahve 25, makarna 75 TL
Masal diyarı gibi ama... Sütlü kahve 25, makarna 75 TL
"Hepinize dava açtım"
Pınar Altuğ isyan etti! Taciz etmektir bu
Pınar Altuğ isyan etti! Taciz etmektir bu
Fotoğraftaki detay 'pes' dedirtti
Fotoğraftaki detay 'pes' dedirtti
Çikolatadan defile!
Çikolatadan defile!
Virüs uyarısı
Virüs uyarısı
Afrin'de patlama
Afrin'de patlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X