4 aylık eşini boğduğu iddia edilen koca tutuklandı

İddiaya göre, Düziçi ilçesinde 4 ay önce Serpil S. ile evlenen Ali Osman S., amcasına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden amcası ve Ali Osman S'nin yakınları, kadını yerde yatar vaziyette buldu.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil S'nin öldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ali Osman S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.