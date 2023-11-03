Memur, emekli ve asgari ücret zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oluyor!
4 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından 3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu ile şekillenecek. Eylül ayı enflasyonu aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşirken 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 25,11 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları ile emekli, memur ve asgari ücret zammında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon farkı da kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 4 aylık enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...
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Memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı, Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamları ile 3 aylık enflasyon farkı yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memurların alacağı zam oranı; memur ve memur emeklileri için yüzde 35,73. SSK ve Bağkur emeklileri içim ise yüzde 25,11 oldu. İşte emekli, memur ve asgari ücret zammı için 4 aylık enflasyon farkı oranı hakkında detaylar...
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EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 4 AYLIK ORAN NETLEŞİYOR!
Ekim ayı enflasyon rakamları ile 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
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EMEKLİ - MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.
Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.
Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Emekli ve memur 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamları ile netlik kazanacak. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Memur zammını belirlemek için bu orana Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek.
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