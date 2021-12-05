4 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

4 Aralık'ta televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı gibi haberimizde yer alacak.