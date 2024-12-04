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        Haberler Bilgi Spor 4 Aralık Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        4 Aralık Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Avrupa'nın önde gelen liglerinden maçlar oynanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakaları yapılacak. Bu kapsamda sporseverler, "4 Aralık Çarşamba kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 4 Aralık 2024 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:25
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        • 1

          Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen liglerin maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 4 Aralık 2024 Çarşamba listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Aralık Çarşamba günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

          13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)

          13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

          13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

          13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

          13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

          13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

          13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

          13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

          13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

        • 3

          13:30 Menemen FK - Elazığspor

          13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

          13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

          13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

          13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

          13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

          15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)

          18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)

          20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)

        • 4

          PREMİER LİG

          22:30 Southampton - Chelsea (beIN Sports 5)

          22:30 Everton - Wolverhampton (beIN Sports Max 2)

          22:30 Manchester City - Nottingham Forest (beIN Sports 4)

          22:30 Newcastle United - Liverpool (beIN Sports 2)

          23:15 Aston Villa - Brentford (beIN Sports Max 1)

          23:15 Arsenal - Manchester United (beIN Sports 3)

        • 5

          LALİGA

          23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid (S Sport Plus, EXXEN)

          HOLLANDA EREDİVİSİE

          22:00 Ajax - Utrecht (TV 8 Buçuk, Exxen)

        • 6

          ALMANYA KUPASI

          22:45 Leipzig - Eintracht Frankfurt (DFB Pokal, S Sport Plus)

          İSKOÇYA PREMİER LİG

          23:00 Aberdeen - Celtic (S Sport Plus)

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