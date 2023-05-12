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3’üncü İstanbul Karavan Festivali başlıyor

stanbul Karavan Festivali bu yıl 3’üncü kez 19-20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Kilyos’ta gerçekleştirilecek. Karavan kullanıcıları ve doğaseverleri tek çatı altında buluşturan festivalde çeşitli spor aktiviteleri, yarışmalar, etkinlikler ve atölyeler düzenlenecek

Giriş: 12.05.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
3’üncü İstanbul Karavan Festivali başlıyor
HABERTURK.COM

Doğada Yasam Okulu, İstanbul Karavan Festivali’nin 3’üncüsünü, 19-20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenleyecek.

Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geleceği festivalde, söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi ile her yaştan doğasever kendi ilgi alanına ait bir etkinlik bulabilecek.

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek ve kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler detaylı bilgiye İstanbul Karavan Festivali sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayan ziyaretçilere de günübirlik giriş için bilet seçenekleri sunulacak.

Festival kapsamında ziyaretçilerin trafik ve otopark sorunu yaşamaması adına festival süresince İstanbul Hacıosman Metro Durağı'ndan festival alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Aracı olmayan veya araçsız gelmek isteyen katılımcılar düzenlenecek ring seferleri sayesinde festival coşkusunu trafik ve otopark derdi olmadan yaşayabilecek.

Festival kapsamında gün boyu açık olacak karavan tanıtım stantlarıyla birlikte ayrıca birbirinden ilginç yarışmalar, spor etkinlikleri, çocuklar özel atölyeler ve karavan sohbetleri de gerçekleştirilecek.

Bu festivalde 200’ü aşkın karavan ve 10 bini aşkın bireysel ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor.

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