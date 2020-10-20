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3M’in dünya çapındaki en önemli operasyon merkezlerinden biri olan Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesine şirkette 9 yılı geride bırakan Tamer Güneş getirildi. Güneş, 3M Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesi Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonları Müdürlüğü görevini yürütecek

3M bünyesine 2011 yılında Türkiye Üretim Müdürü olarak katılan Güneş, sırasıyla Türkiye Uretim ve Tedarik Zinciri Müdürü, devamında İsvicre merkezli olarak CEEMEA Tedarik Zinciri Müdürü ve son olarak da EMEA Tüketici Ürünleri Grubu Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü olarak üst düzey görevler aldı.

3M’e katılmadan önce 9 yıl boyunca Türkiye'de Unilever’de planlama ve üretim alanlarında çeşitli görevlerde çalışan Tamer Güneş, eğitimini ise İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin ardından 2001 yılında mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Güneş, Çin, Hong Kong ve Taiwan Bölgesindeki Tedarik Zinciri ve Lojistik Operasyonlarından sorumlu olacağı görevine, 1 Aralık 2020 itibarıyla Çin'in Şangay kentinden yürütecek.