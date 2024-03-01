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        Haberler Dünya 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı

        3. Antalya Diplomasi Forumu başladı

        100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılacağı 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Forum 3 Mart'a kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:34
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        3. Antalya Diplomasi Forumu başladı
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        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapıyor.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumun bu yılki ana teması "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" olacak.

        CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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        Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren konularla iklim değişikliğinden teröre, gıda güvenliğinden uzay diplomasisine pek çok küresel meselenin ele alınacağı forumda, "Gazze" de konuşulacak.

        Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Kadın, Barış ve Güvenlik" üzerine yüksek düzeyli oturum da gerçekleştirilecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Antalya Diplomasi Forumu
        #dünya
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