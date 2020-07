39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - İSTANBUL

AA

Toplamda 11 uzun, 12 kısa metraj filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) yapıldı.Yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanan jüri üyeleri Sevil Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu Aydın ile Hakan Bıçakçı, 9 dalda ödül için değerlendirme yaptı.- Altın Lale Ödülü'nü "Aşk, Büyü vs." kazandıUlusal Yarışma'da en iyi filme verilen "Altın Lale Ödülü" için, Ümit Ünal'ın yönettiği "Aşk, Büyü vs." kazanırken, ödülü jüri başkanı Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti.Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü"nü "Bina" ile Orçun Behram, "En İyi Yönetmen Ödülü"nü de "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal aldı.Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolleriyle kazanan Selen Uçer ve Ece Dizdar'a, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" "Körleşme" filmindeki rolüyle Fatih Al'a verildi.Ayrıca, Ümit Ünal "Aşk, Büyü vs." filmiyle "En İyi Senaryo Ödülü"nün, Engin Özkaya "Bina" filmiyle "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nün, Ali Aga "Nasipse Adayız" filmiyle "En İyi Kurgu Ödülü"nün, Can Demirci ise "Bina" filmiyle "En İyi Özgün Müzik Ödülü"nün sahibi oldu.- Ulusal Kısa Film Yarışmasıİstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Kısa Film Ödülü"nü Arda Çiltepe'nin "Siyah Güneş" adlı filmi kazanırken, "Mansiyon Ödülü"ne Ergin Erden'in "Ahtapot" filmi layık görüldü.Festivalde ayrıca 2013'te hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü "Bina" filminin yönetmeni Orçun Behram kazandı.FIPRESCI Ödülü ise Ulusal Yarışma'da Ercan Kesal’ın yönettiği Nasipse Adayız filmine verildi.Festivalin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı, bu yıl 11 filmin yer alacağı Ulusal Belgesel Yarışması 9-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.- "İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri gerçekleştirildiSelçuk Metin'in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar'ın yaşamını konu edinen "İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapıldı.Gösterime Metin Akpınar’ın yanı sıra yönetmen Selçuk Metin, filmin senaryosunu kaleme alan Zeynep Miraç, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, filmin müziklerini besteleyen Murat Evgin de katıldı."İyi ki Yapmışım", ekim ayındaki festival programında "Ulusal Belgesel Yarışması" bölümünde yarışma dışı yer alarak izleyicilerle buluşacak.