39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Toplamda 11 uzun, 12 kısa metraj filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) yapıldı.
Yönetmen ve senarist Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanan jüri üyeleri Sevil Demirci, Berk Hakman, Deniz Eyüboğlu Aydın ile Hakan Bıçakçı, 9 dalda ödül için değerlendirme yaptı.
- Altın Lale Ödülü'nü "Aşk, Büyü vs." kazandı
Ulusal Yarışma'da en iyi filme verilen "Altın Lale Ödülü" için, Ümit Ünal'ın yönettiği "Aşk, Büyü vs." kazanırken, ödülü Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun takdim etti.
Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü"nü "Bina" ile Orçun Behram, "En İyi Yönetmen Ödülü"nü de "Nasipse Adayız" filmiyle Ercan Kesal aldı.
Törende "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolleriyle kazanan Selen Uçer ve Ece Dizdar'a, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" "Körleşme" filmindeki rolüyle Fatih Al'a verildi.
Ayrıca, Ümit Ünal "Aşk, Büyü vs." filmiyle "En İyi Senaryo Ödülü"nün, Engin Özkaya "Bina" filmiyle "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nün, Ali Aga "Nasipse Adayız" filmiyle "En İyi Kurgu Ödülü"nün, Can Demirci ise "Bina" filmiyle "En İyi Özgün Müzik Ödülü"nün sahibi oldu.
- Ulusal Kısa Film Yarışması
İstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla başlattığı Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Kısa Film Ödülü"nü Arda Çiltepe'nin "Siyah Güneş" adlı filmi kazanırken, "Mansiyon Ödülü"ne Ergin Erden'in "Ahtapot" filmi layık görüldü.
Festivalde ayrıca 2013'te hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nü "Bina" filminin yönetmeni Orçun Behram kazandı.
FIPRESCI Ödülü ise Ulusal Yarışma'da Ercan Kesal’ın yönettiği Nasipse Adayız filmine verildi.
Festivalin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı, bu yıl 11 filmin yer alacağı Ulusal Belgesel Yarışması 9-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.
- "İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi
Selçuk Metin'in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar'ın yaşamını konu edinen "İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapıldı.
Gösterime Metin Akpınar’ın yanı sıra yönetmen Selçuk Metin, filmin senaryosunu kaleme alan Zeynep Miraç, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, filmin müziklerini besteleyen Murat Evgin de katıldı.
"İyi ki Yapmışım", ekim ayındaki festival programında "Ulusal Belgesel Yarışması" bölümünde yarışma dışı yer alarak izleyicilerle buluşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!