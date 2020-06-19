380 bin kaçak makaron ele geçirildi - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara malzemeleri bulunduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Adreste ve evin önünde park halindeki araçta yapılan aramada, 380 bin kaçak makaron, 6 bin makaron kutusu, 100 kargo etiketi, 200 plastik makaron kabı ve 2 elektronik terazi ele geçirildi.Şüpheli İ.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.