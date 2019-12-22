37 yıllık hayat arkadaşına böbreğini verdi

22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde böbrek yetmezliği bulunan 37 yıllık eşine böbreğini veren Nusret Çetin, eşinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.
Yeni Mahalle'de yaşayan 56 yaşındaki Nurhan Çetin, 5 yıl önce gribal enfeksiyon şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Tetkiklerin ardından böbreğiyle ilgili sıkıntı olduğu anlaşılan Çetin, daha sonra sırasıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü.
Bu süreçte ilaç tedavisi gören ve yapılan son kontrollerde organ nakli olması kararlaştırılan Çetin'e, eşi Nusret Çetin (61) böbreğini vermek istedi. Bunun üzerine İstanbul'daki özel bir hastanede Çetin'in doku örneklerini alan doktorlar, sonucun olumlu çıkmasıyla ameliyata karar verdi. Başarılı geçen nakil işleminin ardından eşinden aldığı böbrekle hayata tutunan Nurhan Çetin, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
"ÖMÜR BOYU EŞİMİN BÖBREĞİNİ TAŞIYACAĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"
Nurhan Çetin, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği aile hekimliğinde böbreğiyle ilgili sıkıntı olduğunu öğrendiğini söyledi.
Tahliller sonucunda böbrek hastası olduğunu öğrendiğini aktaran Çetin, "Birçok hastaneye gittik. En sonunda İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurduk. Başvurduğumuzda eşimin böbreğinin uyduğunu söylediler. Çok duygulandım ve sevindim. Çocuklarımdan da tetkikler istediler ama biz kabul etmedik. Eşimin uyumlu olduğu için çocuklarımızı riske atmak istemedik. Eşim bana böbreğini verdi. Çok onur ve gurur verici, aynı zamanda hüzünlendirici ve sevindirici. Her duyguyu bir arada yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Çetin, sağlığının iyi olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini belirterek "Eşime 4 çocuk verdim. Ömür boyu eşimin böbreğini taşıyacağım için çok onurlu ve gururluyum. Eşime çok teşekkür ediyorum." dedi.
"EŞİM SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Nusret Çetin de eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktararak "Hiçbir korku ve endişe yaşamadım. Böbrek nakli konusunda karar kılınca psikolojik olarak bu duruma hazırdım. Sıkı tetkikler sonucunda ameliyata girdik. Benden aldılar böbreği eşime verdiler." diye konuştu.
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