Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için nöbet tutuyordu. Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınan Öztepe, tüm zorluklara karşı 37 yıldır evinin yanında bulunan ve ‘Zirve Tepe’ olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağının nöbetini tuttu.
Yaşlılığa bağlı farklı hastalıklara yakalanarak yatağa mahkûm olan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan Öztepe, ailesi tarafından Ankara’ya tedavi için götürülmüştü. Ankara’da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşanı kaybeden Yüksekova getirilen Öztepe’nin cenazesi, 37 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verildi.
Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe, 2021 yılında İHA’ya verdiği bir röportajda, Türkiye’de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek, “O zaman gençtim, devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir. Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz. Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 kurucunun başkanıydım. Ben makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Ben saat 04.00’e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak” ifadelerini kullanmıştı.
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