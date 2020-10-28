37. KİK İçişleri Bakanları toplantısı, Katar'ın katılımıyla yapıldı

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Katar haber ajansı QNA'ya göre, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Katar'ı İçişleri Bakanı Şeyh Halif bin Halife bin Abdulaziz Al Sani temsil etti.

KİK içişleri bakanları, toplantıda Konsey üyesi ülkeler arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, yaptığı açıklamada, dışişleri bakanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri ve üye ülkelerin bu konuda aldığı tedbirleri görüştüğünü belirtti.

Hacraf, toplantıda, Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek ve terörle mücadelede ortak çaba sarf etmek adına bazı kararlar aldığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolünü üstlenmişti.