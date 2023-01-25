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37 firmadan sözlü savunma alınacak

İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması imzaladıkları gerekçesiyle hakkında Rekabet soruşturması açılan 37 firmadan 21-22 Şubat tarihlerinde sözlü savunma alınacak

Giriş: 25.01.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
37 firmadan sözlü savunma alınacak
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, 37 firma hakkında 2021 yılında başlattığı soruşturmada sözlü savunma aşamasına geçildiğini açıkladı.

Rekabet Kurumu sitesinde konuyla ilgili yer alan açıklamada bahse konu sözlü savunma toplantısının, 21-22 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada "Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Şubat 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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