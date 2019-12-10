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3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? soruları 1,6 milyon kamu personeli tarafından araştırılıyor. 3600 ek gösterge konusuna dair son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge son gelişmeler...
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:
"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?
3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.
Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA
Aylık net maaş artışı: 32 lira
Emekli maaş artışı: 650 lira
Emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA
Aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)
Emekli maaş artışı: 550 lira
Emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira
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