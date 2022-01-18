Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idari hizmetlerde çalışanların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme ile hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonunda katıldığı bir televizyon programındaki açıklamasında 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını söyledi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

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Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı. MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor.