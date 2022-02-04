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3600 ek göstergede son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek ve şartları neler?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek ve şartları neler sorularının cevapları aranıyor. İşte merakla araştırılan 3600 ek göstergede son durum...

04.02.2022 - 11:52 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Yeni maaş zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine sağlayacağı avantaj da arttı. İşte 3600 ek göstergede son duruma dair ayrıntılar...

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

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    Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı. MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor. 

  • EMEKLİ AYLIĞINDA 1157 TL ARTIŞ OLACAK

    Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

    Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

    Öğretmen, polis, din görevlisi 3600 ek gösterge ile ne kazanacak?      
    (TL) Mevcut Yeni Fark
    25 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157
    Emekli ikramiyesi 168.031 205.113 37.082
           
    30 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234
    Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498
           
    35 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311
    Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

    Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

    Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.

     

    Hemşire 3600 ek göstere ile ne kazanacak?      
    (TL) Mevcut Yeni Fark
    25 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.095 6.399 1.304
    Emekli ikramiyesi 163.322 205.113 41.791
           
    30 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.435 6.826 1.391
    Emekli ikramiyesi 195.986 246.135 50.149
           
    35 yıllık hizmet üzerinden      
    Emekli aylığı 5.775 7.252 1.477
    Emekli ikramiyesi 228.651 287.158 58.507

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında şu açıklamada bulundu;
    “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.”

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ‘çalışmayı başlatın' talimatı verdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması 2022'nin Haziran ayına, yasalaşma süreci 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.

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    Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 3600 ek gösterge hakkında açıklamada bulunan Erdoğan; “Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz.” dedi.

  • 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

     

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

    EK GÖSTERGE NEDİR?

     

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

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