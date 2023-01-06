EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?
Dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri olmayan lisans mezunu hemşireler ve müdürlerin ek göstergeleri 2200’den 3600’e çıkacak.
Yükseköğrenim mezunu öğretmenler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polislerin ek göstergesi ise 3000’den 3600’e çıkacak.
Ek göstergesi sadece 600 puan artan emeklilerin aylıklarında, yüzde 30’luk normal maaş zammına ilave 260,40 TL artış olacak.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların aylıklarına 2.115 TL, 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarına ise 2.240 TL ilave artış yapılacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanlar 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlar ise 2.587 TL daha fazla zam alacaklar.