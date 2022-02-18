Toplantı öncesinde 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin açıklama yapan konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Yıllardır konuşulan ek gösterge meselesini bunu bir vaat olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da tüm teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik.

Fakat bu sadece bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil, diğer kamu kurumlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için kamuda çalışan herkesin bu sorununun çözümüne dönük beklentileri var.

Bugün komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz.

3600 meselesi çok önemli çünkü kamu personel sisteminde reform adı altında çok eskiden gelen düzenlemeler yapılmıştır.

Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için ücret de dahil çeşitli yükseltme kararları, birçok sorunu içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir, adaleti zedelemiştir.