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3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak ve maaşlar ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere ve hangi mesleklere verilecek?

3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak ve maaşlar ne kadar artacak?

Meclis'ten geçerek yasalaşan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlülüğe girecek. Öğretmen, polis, avukat, din görevlisi, hemşirelerin yanı sıra tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış yapılmasını öngören ek gösterge kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Haziran ayında meclisten geçen düzenlemenin kimlere verileceği merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri...

23.08.2022 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak sorusu, milyonlarca öğretmen, memur ve memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda torba kanun teklifi içerisinde kabul edilen ve yasalaşan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile tüm memurların ek göstergelerinde artış yapılması öngörülüyor. İşte, 3600 maaş tablosu ve düzenlemede son durum...

  • BAKAN BİLGİN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

    Şu anki verilerin rakamlarında Temmuz ayı enflasyon farkının bulunmadığını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge açıklamasında bulunmuştu. Bakan Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" açıklamasında bulundu.

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan ve öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ek göstergesini 3600’e yükselten düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, bu tarihten itibaren ek gösterge artışından yararlanmaya başlayacak. Yeni ek göstergeden dolayı emekli ikramiyesinde meydana gelecek artıştan ise bu yıl emekli olanların bazıları yararlanabilecek. 

    Ek gösterge 2023 yılı Ocak ayından itibaren uygulanacak.

  • 3600 EK GÖSTERGE MAAŞ ARTIŞI OLACAK MI?

    3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlitke memurların maaşlarında çok fazla artış yapılması beklenmiyor. Bazı çalışanların maaşında 90 ile 100 TL arasında artış olacağı tahmin edilirken, asıl artışın emekli maaşlarında yapılması bekleniyor.

  • EK GÖSTERGE'DEN KİMLER YARARLANACAK?

    Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak. 

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