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3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri: Ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Ek gösterge ile kim ne kadar, kaç TL maaş alacak?

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Milyonlarca memuru sevindiren ek gösterge düzenlemesi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda 5 milyonun üzerinde emekli ve çalışanı etkileyen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlananan teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri...

04.07.2022 - 21:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3600 ek gösterge milyonlarca çalışan ve emekli tarafından heyecanla bekleniyordu. Oy birliği ile kabul edilen düzenlemenin ardından ek göstergenin maaşlara etkisi araştırılıyor. Düzenleme kapsamında tüm memurların ek göstergelerine 600 puan ilave edilecek. 3600 ek göstergenin avukat, öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri, memur maaşlarına etkisi hakkında merak edilenleri haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.  İşte, Habertürk Ekonomi Editörü Ahmet Kıvanç'ın haberi...

  • 3600 EK GÖSTERGE'DEN KİMLER YARARLANACAK?

    Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak. 

  • Bu kapsamda yükseköğretim mezunu ebe ve diğer sağlık hizmeti sınıfında yer alanlar, jeolog, matematikçi, istatistikçi, kimyagerler avukatlar, hukuk müşavirleri, uzman erbaş ve uzman jandarmalar, bekçiler 3600 ek göstergeye tabi olacaklar. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ek göstergesiz memurlara 600 ek gösterge verilecek. Hiyerarşik yapıyı korumak amacıyla diğer üst düzey çalışanların ek göstergeleri 600 puana kadar artırılacak.

  • EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

    Ek göstergede yapılan artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. Otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 97 lira azalırken, emekli aylıkları 1234 TL, emekli ikramiyeleri de 44 bin 499 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL artacak.

  • Ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek.

    Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkartılanların çalışırken aldıkları aylıklar 58 TL, emekli aylıkları 157 TL, emekli ikramiyeleri 5.646 TL artacak.

    Hiç ek göstergesi olmayıp ilk defa 600 ek gösterge alanların çalışırken aldıkları maaşları 97 TL, emekli aylığı 113 TL, emekli ikramiyesi 4.328 TL artacak.

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