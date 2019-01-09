3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Sorusu binlerce kamu görevlisi tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oluyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte 3600 ek göstergenin yasalaşması bekleniyor. Böylelikle memur maaşlarında artış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin ek gösterge ücretinin artacağını daha önce açıklamıştı. İşte ayrıntılar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterme ne zaman çıkacak? Sorusuyla ilgili en net açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın açıklamasında, kamu görevlilerinin ek gösterge sistematiğinde bir çarpıklık olduğunu söyledi.

Yalçın'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle devam ediyor...

"Herkesin ek göstergesi 600 puan yükseltilerek bu anlamdaki skala bozukluğu düzeltilsin, amir ve mahiyetinde çalışan arasındaki ek gösterge farklılıkları giderilsin diye bir çalışma öngörmüştük. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimlerinde öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi eksenli 4 meslek grubu üzerinden özellikle 3600 ek gösterge vaadinde bulunmuş olması kamu görevlilerinin umudunu artırmıştır. Ek gösterge taleplerinin bütün kamu görevlilerini içine alacak şekilde bir çerçeveye oturtulması ve mahiyetin bu anlamda genişletilmesini talep ediyoruz."

Yalçın, 100 günlük eylem planında 3600 ek göstergenin konulmuş olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bütün kamu görevlilerinde beklenti bu anlamda artırmıştır. Bunun dikkate alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Memur-Sen ailesi olarak, kamuyu bütüncül olarak görerek, buna ilişkin bir hazırlık süreci geçirdik. Raporlaştırdığımız çalışmayı muhataplarıyla buluşturuyoruz. Burada da aynı mantaliteyi esas alıyoruz. Bütün kamu görevlilerinin bu anlamda memnun olabileceği bir çerçeveyi düşünüyoruz." diye konuştu.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenleri sevindirecek açıklamayı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' çerçevesinde yaptı. Buna göre; öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Böylelikle, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.