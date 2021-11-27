3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler ve pek çok meslek grubu ek göstergeden yararlanabiliyor. Hükümet ile memur sendikaları arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden beri gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge için Cumhurbaşkanı tarih verdi. Öğretmenler için ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerden son dakika açıklama geldi. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

5 Kasım 2021 tarihli TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin olarak “3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Kapsayıcılığının ne kadar geniş, ne kadar olacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık çalışma yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel, sendikalarla bir araya geleceğiz. Buna kaynağı devlet kamu bütçesinden koyacak” diye konuştu.

Öte yandan bugün ki Kabine Toplantısı'nda 3600 ek gösterge ile ilgili karar alınması veya toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam hazırlıkları tamamlanan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın zamanda TBMM'ye sunulacağı müjdesine değinerek öğretmenlere müjde verdi.

Bakan Özer şunları söyledi:

Bu düzenleme sayesinde, Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik meslek kanunu sayesine öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları değişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek gösterge ile birlikte yeni düzenlemenin şimdiden öğretmen camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret, ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum

EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge hakkında şu açıklamada bulundu;

“Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ‘çalışmayı başlatın' talimatı verdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması 2022'nin Haziran ayına, yasalaşma süreci 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. 3600 ek gösterge hakkında açıklamada bulunan Erdoğan; “Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz.” dedi.