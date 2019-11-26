3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? soruları 1,6 milyon kamu personeli tarafından araştırılıyor. 3600 ek gösterge konusuna dair son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek gösterge son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 EK GÖSTERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: 32 lira

Emekli maaş artışı: 650 lira

Emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'E ÇIKARSA

Aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)

Emekli maaş artışı: 550 lira

Emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira