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3600 ek gösterge haberleri 9 Mayıs 2022: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkar? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son durum: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, şartları neler?

3600 ek gösterge milyonlarca devlet memurunun gündeminde. 3600 ek gösterge ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce kamu çalışanın yakından takip ettiği ek göstergenin yıl bitmeden sonuçlanacağının altını çizdi. İşte 3600 ek gösterge son durum haberleri...

09.05.2022 - 10:58 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 3600 ek gösterge son durum araştırılıyor. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede ayrıntılar netlik kazanıyor. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanın ve memur emeklisinin gelirini etkileyecek olan 3600 ek göstergeyle ilgili son açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İşte 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri...

  • 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuşma yaptı. 3600 ek gösterge konusunu ele alan Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. Bu kapsamdaek gösterge konusunun  8 ay içerisinde Meclis’e gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.

  • 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" dedi.

  • Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak.

    Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

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    3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak?
    (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı
    Öğretmen 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499
    Polis 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499
    Hemşire 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200
    İmam - hatip (*) 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499
    İmam - hatip (**) 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200
                 
    Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır
    Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir.
    (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu
    (**) Lisans mezunu

     

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