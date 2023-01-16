EMEKLİ AYLIKLARI ÖNCE YÜZDE 30 ARTACAK, ÜZERİNE EK GÖSTERGE ARTIŞI YANSIYACAK?
Din görevlilerinden dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunları ile hemşirelerden sağlık bilimleri lisansiyeri olmayanlar, şube müdürleri ve müdürlerin ek göstergeleri 2200’den 3600’e yükselecek.
Dini yükseköğrenim gören din görevlileri, yükseköğrenim mezunu öğretmenler, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polislerin ek göstergesi de 3000’den 3600’e çıkacak.
Ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylıkları, yüzde 30’luk normal maaş zammına ilave olarak 260,40 TL artacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise yüzde 30 zamma ilave olarak; 25 yıl hizmeti olanlarda 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.587 TL artacak.
Normal zam ve ek gösterge artışı ile birlikte otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları yüzde 63, 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise yüzde 58.5 oranında artacak.