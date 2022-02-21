Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak 21 Şubat 2022? 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek göstergeye ilişkin son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki onlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin son gelişmeleri bir araya getirdik. Peki, 21 Şubat 2022 itibariyle 3600 ek göstergede son durum nedir?

21.02.2022 - 19:02 | Güncelleme: İŞ-YAŞAM

  • 3600 ek göstergede son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi başta olmak üzere yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge son dakika haberleri 2022

  • 3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşması;

    "3600 ek gösterge meselesi hepimizin bildiği gibi açık bir temenni olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da teknik çalışmalarını bakanlığımızın bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil. Diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için de. Kamuda çalışan herkesin de bu sorunun çözümüne dönük beklentileri var.

    Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücretler ve emeklilikte dahil olmak üzere kamu personelinin sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılamaz hale gelmiştir.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar kamu personelimizin adil bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz

  • EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞECEK?

    Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bu sene içerisinde çözeceğini söyledi. Komisyonda meseleler ele alınacak. Kamu kuruluşlarının önerileri değerlendirilecek ve komisyon kararını birkaç toplantı içerisinde alacak. Bunun adil bir çözüm içerisinde olacağını belirtmek isterim.

    3600’ün gerçekleşmesi konusunda ortak iradeyi paylaşan Memur-Sen’in bu konuda söyleyecekleri vardır. Sayın Genel Başkana sözü vereceğim ve ardından komisyonun çalışma yöntemini belirleyeceğiz. Bundan sonraki toplantımız basına kapalı olacaktır."

     

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.