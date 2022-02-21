3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşması;



"3600 ek gösterge meselesi hepimizin bildiği gibi açık bir temenni olmaktan çıkarmıştık. Bugüne kadar da teknik çalışmalarını bakanlığımızın bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil. Diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele olduğu için de. Kamuda çalışan herkesin de bu sorunun çözümüne dönük beklentileri var.



Kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücretler ve emeklilikte dahil olmak üzere kamu personelinin sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılamaz hale gelmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar kamu personelimizin adil bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz