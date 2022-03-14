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3600 ek gösterge çıkıyor: Hemşire, polis ve öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak ve maaşlara yansıyacak mı 2022?

3600 ek gösterge çıkıyor! Hemşire, Polis ve Öğretmenlere müjde! 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son dakika gelişmeleri merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "3600 ek gösterge son durum" yer alıyor. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili merak edilenler...

14.03.2022 - 15:13 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşları ne kadar etkileyecek? Hükümet ve Memur-Sen arasında görüşme sonrası bu sorular en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda bu sorunun cevabı yer alıyor. Görüşmeyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamlar geldi. İşte tüm detaylar...

  • Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını yapacak.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.

    Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yapılacak.

     

  • MAYIS AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

    3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

     

  • EK GÖSTERGE FARKLILIK GÖSTERİYOR

    Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

    Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

     

  • EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

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