360 kişilik korodan karantina türküsü

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karantina sürecinde yayınladıkları Gemiler Giresun’e ve Fix You sanal koro şarkılarıyla Koronavirüs gündemine umut ve neşe katan topluluk, bu mutluluğu daha çok insanla paylaşmak için yola çıktı ve #MüzikEveSığar projesini başlattı.
Proje kapsamında katılımcılar, düzenlemesi Can Aksel Akın’a ait 'Dere Kenarında Taş Ben Olaydım' türküsüne eşlik ettikleri videoları Chromas’a gönderdi. Şef Başak Doğan’ın birleştirdiği video, 21 Nisan’da topluluğun YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Prömiyerini takip eden ilk üç saatte binlerce kez görüntülenen video, izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
Projeye Amerika, Danimarka, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Hollanda, Litvanya, Azerbaycan, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere 14 farklı ülke ve 61 farklı şehirden 360 katılımcı video gönderdi. Chromas koristleri, Türkiye’nin 42 şehrinden seslerin bir araya geldiği #MüzikEveSığar projesini “Evlerimizde güvendeyken beraber şarkı söyleyebilmek, tarif edilemez bir deneyimdi. Sanal koro videolarımızın ardından aldığımız yüzlerce mesaj sayesinde müziğimizin herkese çok iyi geldiğini fark ettik ve bu birliktelik hissini daha çok insanla paylaşmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.
Koro şefi Başak Doğan, “Bu hassas süreçte beraber üretmeye ve şarkı söylemeye devam etmek, bizim için kaçınılmazdı. Evlerimizde kaldığımız günlerde müziğimizin fiziksel sınırlarını aşabildiğini keşfettik ve bize umut veren bu deneyimi daha çok insanla paylaşmak için başlattığımız #MüzikEveSığar projesi ile tüm katılımcılarından ve dinleyenlerinden çok güzel mesajlar aldık. 360 eşsiz sesi evlerindeyken bir arada duyabilmemizi, birliktelik hissini tüm dünyayla paylaşabilmemizi sağlayan bu projeyi başlattığımız için çok mutluyuz” diyerek heyecanını paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!