Putin-Biden zirvesi ne zaman başlayacak?

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.
Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.
NEREDE YAPILACAK?
Zirve, Cenevre Gölü kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılacak.
Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.
RESMİ PROGRAM AÇIKLANMADI
Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, dün TSİ 17.30'da kentteki Cointrin Havalimanı'na indi. Biden, ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise TSİ 13.00'te gelmesi bekleniyor.
ZİRVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zirve'ye ilişkin resmi program açıklanmadı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki liderin görüşmesi TSİ 14.00 sularında başlayacak ve yaklaşık 4 saat sürecek.
Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.30'da, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
CENEVRE ZİRVEYE HAZIR
İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin Biden-Putin zirvesine hazır olduğu bildirildi.
Açıklamada, Cenevre'nin uzun süreli ev sahipliği geleneğini sürdürdüğü zirvenin "şehrin kalbinde" yapılacağı bildirildi.
PARMELIN: GÖRÜŞME DÜNYADAKİ BÜTÜN ÜLKELER İÇİN ''UMUT VERİCİ''
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, dün yaptığı açıklamada, söz konusu zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, dünyadaki bütün ülkeler için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtmişti.
ZİRVE NEDENİYLE ŞEHİRDE HAYAT DURDU
Öte yandan zirve nedeniyle şehirde hayat adeta durdu. Zirvenin yapılacağı bölge ile ABD ve Rus heyetlerinin konaklayacağı otellere giden yollar ulaşıma kapatıldı.
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