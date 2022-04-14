36 yıl hapisle aranan hükümlü iftarda yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan Doğan Ateş'in iftar için Tekkeköy ilçesinde bir eve gideceği bilgisine ulaştı.

Adres çevresinde önlem alan ekipler, Ateş'i binaya girerken gördü. Bir süre sonra ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi fark edince çatıya çıkıp saklanmaya çalışan Ateş, yakalandı.

Farklı suçlardan hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Ateş, emniyete götürüldü.