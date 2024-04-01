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        Haberler Dünyadan 36 kilo veren Rebel Wilson ilaç kullandığını itiraf etti - magazin haberleri

        36 kilo veren Rebel Wilson ilaç kullandığını itiraf etti

        Son yıllarda verdiği 36 kiloyla görünümünde büyük bir değişiklik yaratan Rebel Wilson, zayıflamasına yardımcı olması için kısa süreliğine de olsa bir tip 2 diyabet ilacı kullandığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:33
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        • 1

          Dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu ve komedyen Rebel Wilson, son birkaç yılda ilaç kullanarak zayıfladığını itiraf etti. Toplam 36 kilo vererek görünümünde büyük bir değişiklik yakalayan 44 yaşındaki oyuncu, son dönemde ünlüler arasında çok popüler olan bir tip 2 diyabet ilacını kullandığını açıkladı.

        • 2

          Wilson, Sunday Times’a verdiği röportajda; “Benim gibi birinin tatlılara karşı sonsuz bir iştahı olabilir, bu yüzden bu ilaçların iyi olabileceğini düşünüyorum” dedi.

        • 3

          'Mükemmel Uyum', 'Nedimeler' ve 'Tavşan Jojo' gibi filmleriyle tanınan Wilson, kadın doğum doktoruyla görüştükten ve kilo verirse tüp bebekle hamile kalma şansının daha yüksek olduğunu öğrendikten sonra 2020'yi 'sağlık yılı' ilan etmiş ve fit bir görünüme kavuşmuştu.

        • 4

          “Temelde annem dışında kimse kilo vermemi istemedi” diyen Wilson, "İnsanlar, şişman ve komik karakteri oynayarak kariyerimdeki konumumu kaybedeceğimi düşündüler ve buna devam etmemi istediler” ifadesini kullandı.

        • 5

          Yarın 'Rebel Rising: A Memoir' adını verdiği anı kitabı satışa çıkacak olan Rebel Wilson, hedeflediği kiloya ulaştıktan sonra 'kıvrımlı' hissettiği rahat bir noktada olduğunu da vurguladı.

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