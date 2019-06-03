Kaan Oktar'ın haberine göre 2018 yılında şirket kurduklarını belirterek sosyal medyadan yüksek kar marjıyla ortaklık teklifiyle kadınlara yönelik olarak reklam veren Suna U. ve Gökhan Ö.'nün binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülmüştü. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Daha önce de mağdurlarını tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve toplamda 65 milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürülen iki zanlıdan Suna U., "tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlamasıyla, Gökhan Ö. ise bu suçun yanı sıra "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan aranıyordu.

VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce de defalarca hem sosyal medyada hem de haberlerde gündeme gelen 2 kişinin birlikte çektiği çok sayıda video bulunuyor. Suna U.'nin daha önce bir videoda söylediği, "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım, kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" sözleri tepki çekmişti.